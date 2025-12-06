2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度

生活中心／黃韻璇報導

今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今晨因「強輻射冷卻效應」，平地最低氣溫仍在11度左右。截至5：02本島縣市的平地最低氣溫、前三依序為：新竹（關西鎮）11.0度、苗栗（頭屋鄉）11.5度，雲林（崙背鄉）12.1度。各地區的平地最低氣溫約在12至16度：北部（新北石碇區）15.8度、中部（雲林崙背鄉）12.1度、南部（台南後壁區）13.1度、東部（花蓮壽豐鄉）15.3度。

吳德榮透露，今晨觀測資料顯示，台灣東側海上、有平行海岸線的條狀低層雲、伴隨降水回波，各地無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部16至27度、中部12至30度、南部13至30度、東部15至28度。

明上午變天降溫有雨。（示意圖／資料照）

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日上午起「東北季風」逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。週二（9日）上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩。週三、四（10、11日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

至於入冬最強冷空氣何時到？吳德榮表示，最新歐洲模式模擬調整為，週六（13日）傍晚開始南下、影響至下週一（15日），強度將觸及「大陸冷氣團」標準（北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下；週六乾轉濕，下週日、一迅轉乾冷。但由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦見分歧，需持續觀察，下定論還太早。

本週前後會有2波冷空氣南下。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」中指出「本週前後會有2波冷空氣南下！」12／8及12／9受第1波東北季風增強且南下影響，環境水氣增多，宜蘭、大台北山區及基隆北海岸有大雨發生機會；北部及東北部地區降溫最為顯著，中南部地區日夜溫差仍大。

接著林得恩提到，12／10至12／13，受東北季風減弱影響，臺灣各地天氣大致多雲到晴，僅迎風面的東半部地區會有局部零星降雨。而第2波冷空氣南下，預計自12／14開始，這波東北季風增強並大範圍顯著降溫，強度更有機會達今年首波大陸冷氣團強度；代表中央氣象署所屬臺北站的最低溫會達攝氏14.4度以下。

