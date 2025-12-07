2波冷空氣即將報到！ 專家提醒：有機會達今年首波大陸冷氣團強度

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

近日各地降溫有感，氣象專家林得恩提醒，本週前後會有2波冷空氣南下，而第2波冷空氣預計從12月14日開始，強度有機會達今年首波大陸冷氣團強度。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」臉書粉專表示，週一、週二受第1波東北季風增強且南下影響，環境水氣增多，宜蘭、大台北山區及基隆北海岸有大雨發生機會；北部及東北部地區降溫最為顯著，中南部地區日夜溫差仍大。

林得恩提到，週三至週六受東北季風減弱影響，各地天氣大致多雲到晴，僅迎風面的東半部會有局部零星降雨。

林得恩提醒，預計自12月14日起第2波冷空氣會南下，這波東北季風增強並大範圍顯著降溫，強度更有機會達今年首波大陸冷氣團強度，代表中央氣象署所屬台北站的最低溫會下探至攝氏14.4度以下。

