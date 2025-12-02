2波冷空氣夾擊台灣！鄭明典PO一圖：最低溫仍有變數

生活中心／彭淇昀報導

台灣冬季的低溫來自冷高壓的影響！中央氣象前局長鄭明典表示，此次影響台灣的冷高壓有2個來源，導致數值模式在初期出現較大預報分歧。

此次影響台灣的冷高壓有兩個來源（紅線），兩股冷空氣前後來到，因為疊加效果變異大，對台灣低溫的預報分歧很大。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

中央氣象署指出，3日下一波東北季風增強，迎風面降雨增加，北部及東半部降雨情形將變得更明顯，溫度方面北台灣高溫將低於20度，最冷時段落在4日清晨，中部以北部分地區低溫可能僅16至17度，由於氣溫下降加上有些中層水氣，中部以北海拔3000至3500公尺以上高山，有機會出現零星降雪。

鄭明典在臉書發文表示，台灣冬季的低溫來自冷高壓的影響，看冷高壓必須用範圍大一點的底圖，這張圖是北半球全圖，相當於由北極上空往下看，台灣在圖的下方，看的是海平面氣壓（線條）疊加地面氣溫（底色）。

鄭明典指出，即將影響台灣的冷高壓有2個來源，一股是由極區往南再往東，這股冷空氣來自「極渦」，很冷，但主要影響日、韓，部分冷空氣要經過大片洋面才到台灣；另一股來自西方，由歐洲經中亞而來，這部分冷空氣較弱，但是會偏南出海，比較接近台灣。

鄭明典指出，這2股冷空氣前後來到，僅有部分疊加效果，因為疊加效果變異大，所以初期模式對台灣低溫的預報分歧很大。

