2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫

記者蔣季容／台北報導

本週有2波東北季風南下。（圖／氣象署提供）

本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降溫。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。

氣象署技正謝佩芸說明，受到輻射冷卻影響，今晨西半部內陸低溫僅11至14度，最低溫出現在新竹關西9.1度，其次是金門金湖9.4度、雲林崙背9.6度、嘉義竹崎9.9度及彰化竹塘10度；不過白天氣溫回升，有機會達到25度。明天清晨輻射冷卻也較明顯，中部以北低溫約13至15度，局部地區11至12度，要留意日夜溫差大。

謝佩芸指出，明天下半天受到下一波微弱東北季風影響，北台灣高溫略下降，中南部日夜溫差大。週五東北季風減弱，不過因水氣較多，整天約18至25度。週日（21日）又迎來下一波東北季風，北台灣略降溫，中南部不受影響，下週一（22日）各地都有降溫趨勢。

週五、週六全台有雨。（圖／氣象署提供）

降雨部分，謝佩芸提到，今天是未來一週天氣最穩定的一天，僅東北部及恆春半島有零星降雨。明後天受到東北季風影響，桃園以北、東半部降雨機率增加，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部較大雨勢。週五至週六水氣增加，全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。直到週日降雨趨緩，不過桃園以北、東半部仍有短暫雨。

