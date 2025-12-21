2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級

生活中心／張尚辰報導

今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。

進擊の天氣小編昨日在臉書發文指出，今、明兩天會迎一波冷空氣南下，各地風勢增大，台南以北地區低溫15至17度，稍冷。至於降雨方面，北北基宜因迎風面，又將下雨，其餘地區多雲到晴，尤其中南部，天氣甚好。

進擊の天氣小編說，聖誕節（25日）前後，又會有一波強冷空氣南下，強度可能達冷氣團等級，25日至28日全台轉冷，請民眾務必注意保暖。

根據中央氣象署資料顯示，今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北地區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地也有零星飄雨的機會，宜蘭地區下半天可能有局部較大雨勢發生的機會。

氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至18度，北部及宜花高溫約20至23度，整天體感較為濕涼，中南部及台東高溫約25至27度，中南部日夜溫差大，早出晚歸的民眾需多加注意。

