2波冷空氣「夾擊台灣」會變很冷？鄭明典預測1狀態：機率最高

近期全台迎來穩定天氣，今（2日）白天高溫可達30度；不過氣象署指出，明（3日）隨著東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，高溫可能只有20度左右；其他地區亦轉涼，中部以北海拔3000至3500公尺以上高山，還有機會出現零星降雪。對此，前氣象局長鄭明典發出1圖，提醒將有2個冷高壓影響台灣、前後報到將有疊加效果；對於民眾擔憂詢問「是不是可能使台灣變得很冷？」鄭明典也給出目前預測，直言「正常機率最高」。

鄭明典持續追蹤冷高壓變化，今（2日）在臉書發出1圖指出，台灣冬季的低溫來自冷高壓的影響，看冷高壓必須用範圍大一點的底圖，「這張圖是北半球全圖，相當於由北極上空往下看，台灣在圖的下方，看的是海平面氣壓(線條)疊加地面氣溫(底色)。」對此，即將影響台灣的冷高壓有兩個來源，一股是由極區往南再往東，「這股冷空氣來自『極渦』，很冷，但主要影響日、韓，部分冷空氣要經過大片洋面才到台灣」；另一股來自西方，由歐洲經中亞而來，「這部分冷空氣較弱，但是會偏南出海，比較接近台灣。」

鄭明典指出，將有兩股冷空氣前後來到、影響台灣。（圖／翻攝「鄭明典」臉書）

鄭明典也強調，這兩股冷空氣前後來到，僅有部分疊加效果，「因為疊加效果變異大，所以初期模式對台灣低溫的預報分歧很大。」貼文引發熱烈討論，有民眾好奇，「所以疊加的話~是不是有可能使台灣變得很冷? 」不過鄭明典表示，「查了紀錄，氣象署並沒說『冷冬』！」至於網友提問「所以今年暖冬機率比較高嗎？」鄭明典也解答，「正常機率最高」。

氣象署指出，明日各地氣溫下降，預計週四（4日）清晨最冷。（圖／民視新聞）

據悉，今天入夜後氣溫將逐漸下降，氣象署預報中心技正謝佩芸提醒，明（3日）各地高溫可能剩下20到22度且「越晚越冷」；這波東北季風影響溫度最強烈的時間點，預計落在週四（4日）清晨，最低溫恐只有15、16度，連南部可能也只有17至18度，但之後氣溫逐漸回升。降雨部分，明（3日）桃園以北、東部地區降雨機率較高，新竹、苗栗、以及中部山區，可能有些零星降雨。





