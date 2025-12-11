2波冷高壓來了 鄭明典見1現象驚：會快速降溫

周六（13日）入冬首波大陸冷氣團南下，全台明顯轉冷，尤其周日至下周一（14至15日）清晨氣溫降到最低，平地低溫下探10度以下。前中央氣象局長鄭明典表示，陸地上冷高壓有兩個中心，就是即將影響台灣的冷空氣系統，其中一個高壓沿著青藏高原先往東再往南，會使台灣快速降溫，天氣偏乾冷。

鄭明典今天在臉書貼出氣象圖，並發文解釋，從地面天氣圖來看，陸地上冷高壓有兩個中心，就是即將影響台灣的冷空氣系統。他說右邊的高壓1050偏北出海，會給台灣帶來東北季風增強、水氣多，但降溫較不顯著；左邊的高壓1054則沿著青藏高原先往東再往南，為台灣帶來「快速降溫」，天氣偏乾冷。

廣告 廣告

鄭明典提到，除了高壓以外，預報員還在台灣北方打了一個紅色的「L」，那是標示台灣附近有低壓發展的跡象；低壓的逆時針環流，對冷空氣的南移很關鍵，這一區有低壓發展跡象，但要到周六才會有比較明顯的發展，低壓發展會加強低壓西側的北風，使冷空氣影響到更南邊的地方。

中央氣象署指出，周六東北季風再增強或大陸冷氣團南下，周日、下周一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，大致晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署提醒，周日起水氣減少，應留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度較低。

更多中時新聞網報導

郭碧婷向佐分居婚 「他跟小孩維持感情就好」

蔡依林火辣透視裝 上天、下水、入沙漠

世足》英格蘭首戰強碰克國 姆巴佩vs.哈蘭