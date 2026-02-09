2波東北季風接力襲台！除夕濕涼雨下4天 未來一週天氣一次看

氣象署指出，未來有2波東北季風報到，首波於11日報到，預計影響至12日清晨，北部、東半部有雨；第2波於16日除夕影響，北部及東半部濕涼，預計影響到19日。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 雖然寒流減弱，但氣象署指出，未來有2波東北季風報到，首波於11日報到，預計影響至12日清晨，北部、東半部有雨；第2波於16日除夕影響，北部及東半部濕涼，預計影響到19日。

未來一週有2波冷空氣影響。氣象署指出，明天各地多雲到晴，宜花地區、北部山區及恆春有零星降雨；首波於11日至12日影響，清晨鋒面、東北季風通過，基隆北海岸、東半部及恆春有局部短暫雨，大台北山區為零星雨，北部及宜蘭白天高溫降到20度；12日白天東北季風減弱逐漸回溫。

第2波冷空氣在16日除夕報到，預計影響到19日初三，桃園以北、宜花有局部短暫雨，台東及北部山區有零星雨，其他地區多雲到晴，北部及宜蘭白天高溫降到20度。另外，13日晚間到14日清晨、15日中部以北及馬祖地區有霧跟低雲，交通往返要留意。

未來一週溫度趨勢。 圖：氣象署／提供