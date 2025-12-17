2波東北季風接力襲！「這天」轉濕冷 降雨熱區曝光

生活中心／彭淇昀報導

今（17）日東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭高溫稍降，體感較涼。對此，天氣粉專「氣象報馬仔」表示，明後天東北季風還會再增強，水氣將會往桃園以北、東北部及東部地區輸送，尤其是週四（18日）整天會偏濕冷體感。

明後2日東北季風再增強，週四整天會偏濕冷體感。（圖／翻攝自氣象報馬仔臉書）

天氣粉專「氣象報馬仔」發文表示，明後2日東北季風再增強，水氣將會往桃園以北、東北部及東部地區輸送，特別是基宜地區及北部山區，局部地區仍有較明顯的累積雨量，尤其週四整天會偏濕冷體感，提醒外出務必記得攜帶雨具。

「氣象報馬仔」提到，週五、週六因低層偏東北風與南側較為暖濕氣流在台灣南方海域交會並形成輻合區，使水氣被迫抬升並發展成對流雲系，進一步影響台灣南部與東半部地區，各地降雨機會增加，亦不排除高屏及花東有較大雨勢發生。

氣象署表示，週五、六東北季風會減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，不過週日（21日）又有一波東北季風在增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，預測西半部及宜花地區低溫落在16至19度，台東及澎湖19至20度，金門15至16度，馬祖14至15度。

