2波東北季風接力！北台灣把握明日好天氣 聖誕節下探13度高山有望飄雪

今日（12/22）天氣持續受東北季風影響，北部、宜花地區整日體感濕涼，明日（12/23）東北季風會稍微減弱，是北台灣本週「僅此一天」相對溫暖的天氣。週三（12/24）起至週日（12/28）下波東北季風再度來臨，且水氣多，各地降雨機率高，海拔3,000至3,500公尺以上高山有降雪機率。

氣象署指出，今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨，午後宜蘭雨勢加大，桃園以南則是雲量較多。明日東北季風減弱，北台灣回暖，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星雨勢。

溫度部分，今日北部及宜花地區白天高溫約20至23度，整體感受較涼；中南部、台東高溫則可達25至27度，不過清晨低溫僅15至19度，日夜溫差較大。離島天氣：澎湖多雲，19至21度；金門多雲，13至20度；馬祖多雲時陰，12至16度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」撰文指出，根據今晨觀測資料顯示，北海岸、東半部低雲多，伴隨降水回波及零星降雨，東北部較明顯。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風逐漸轉乾，大台北地區轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼、中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。明日（12/23）至週三（12/24）上午季風減弱，各地晴朗，明顯回溫。

吳德榮接著指出，最新模式模擬顯示，週三下午起至週六，另波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久，且約比前波再低2度，不過仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台灣濕涼微冷，中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨機率，氣溫略降。

一週溫度變化趨勢。氣象署提供

週四、週五（12/25、26）「零度線」高度降低，3,000公尺以上高山若水氣配合，皆有可能飄雪，不過由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應持續觀察。週日（12/28）東北季風逐漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的趨勢。

降雨趨勢變化。氣象署提供

