2波東北季風接力！ 把握周五-日轉晴大掃除

即將迎來春節連假，天氣預報也出爐！目前將會明顯回溫，雖然周三跟除夕當日會有東北季風影響，但高溫普遍都有20度以上，不過除夕到周二預報顯示迎風面有較高降雨機率，若要外出得有雨備。

一片粉紅花海映入眼簾，看到櫻花一朵朵開民眾看了也很開心，紛紛自拍、合照，主要也是因為天氣好，錯過今天還有明天，因為預報資料顯示年前都會回暖。

遊客：「來三次了，這邊算滿開了，有（搭配櫻花）故意穿粉紅色的，因為在河旁邊，然後是一整條的，拍過去很壯觀，住在這邊，所以每年都會來看花」。

預報員說天氣

把握溫暖好天氣，因為沒幾天又要降溫。氣象署預報員朱美霖指出，北部、宜蘭受到兩波東北季風的影響之下，未來一周的溫度起伏上面會有兩波比較有變化，一波是在周三到周四清晨，可以看到紅色曲線，也就是白天的氣溫稍微下降一些些，除夕的這一天受下一波東北季風影響，白天的氣溫也是稍微降低一些些，並且伴隨有一些降雨的情形。

即便有兩波東北季風，周二到周四，北部、東北部白天高溫仍有18至21度，花東約22至25度，中南部高溫24至27度，只是日夜溫差大，尤其周末中部以北離島要小心大霧。

周五一路到周末還會再升溫，北部及東半部高溫上看25至27度，中南部甚至有機會達到27至30度，也就是過年前有好天氣的空檔。

降雨機率

氣象署預報員朱美霖表示，除夕隨著東北季風的再度增強，北部平地的降雨機率增高，像是在桃園以北、北部的山區、基隆北海岸東半部的這一帶，都可能會有斷斷續續的降雨出現，到大年初一、初二左右，還是可能會持續影響，在初三左右會逐漸的減弱。

除夕至初二有冷空氣南下，北部東半部降雨機率提高溫度也會稍轉涼，初三後各地回歸晴朗溫暖，代表有要出門走春拜訪親友，會是好天氣。

