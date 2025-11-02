2波東北季風接力！明後天3地區炸雨 未來1週恐有熱帶系統發展

（示意圖／劉耿豪攝）

今天（2日）東北季風影響，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部、東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。氣象署表示，本週有2波東北季風先後報到，北部、東北部等迎風面地區易有地形雨，北臺灣整日較涼，中南部早晚亦涼

氣象署指出，明天（3日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北山區、宜、花地區有局部短暫雨，北部地區、東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

廣告 廣告

氣象署說明，週二（4日）東北季風減弱，北部及宜蘭早晚天氣仍偏涼；桃園以北及宜、花地區有局部短暫雨，竹苗、臺東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。週三（5日）東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲。

（圖／氣象署）

週四（6日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、宜、花地區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五、週六（7日、8日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面，明天至週四北部、宜蘭低溫19～21度，中南部、花東20～24度，馬祖17～19度，金門19～21度，澎湖22～23度；週五至週六北部、中部、宜蘭低溫21～22度，南部、花東23～24度，馬祖約19度，金門21～22度，澎湖23～24度。氣象署提到，西北太平洋本週後期有熱帶系統發展趨勢，強度及路徑還要再觀察。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

謝侑芯猝逝黃明志在場 好友「最強奶媽」揭實情怒轟：根本心裡有鬼

退休夫妻「1舉動成導火線」！遭兒媳變臉爭財 生活反陷困境

粿粿、范姜生產費延燒 鄭家純揭「月子中心業配」內幕：全額免費少見