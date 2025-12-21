2波東北季風接力！未來一週「這4天」高山有望降雪 好天氣只有1天

東北季風盛行，未來一週北臺灣整天有涼感，僅週二（23日）較為溫暖；中南部早晚亦偏涼。降雨方面，週三（24日）到週日（28日）是這波東北季風伴隨水氣最多的時候，又以週四（25日）－週五（25日）最有濕涼感。

氣象署公布未來一週天氣，週一（22日）受到東北季風持續影響，各地早晚低溫約16-19度間，而北臺灣整天較涼；北海岸，東半部、大臺北山區仍易下雨，其中宜蘭有較大雨勢，大臺北平地及桃園以南以多雲到晴為主。

週二（23日）因東北季風減弱，北臺灣撥雲見日，各地舒適溫暖，但也要注意各地早晚低溫約16-19度左右，日夜溫差較大；北海岸，東半部、大臺北山區降雨趨於零星，大臺北平地及桃園以南，晴到多雲的天氣。

週三、四（24、25日）是行憲紀念日兼耶誕節，不過東北季風增強，水氣增多，北、東半部陰雨，中部也有零星雨，南部地區則是週三雲量增、山區雨，週四零星雨；溫度方面，週四白天各地偏涼，中部以北、東北部、東部高溫只有17-22度，南部、東南部24-25度，到了週四晚至週五晨各地氣溫再下降，中部以北、東北部15-16度，其他17-19度，另外空曠地區以及近山區再低1-2度，且3500公尺左右或以上的高山有零星降雪或結冰機率。

週五、六、日（26、27、28日）仍受東北季風影響，不過水氣會稍減少，各地雲量仍多，桃園以北部、東半部仍陰雨，新竹以南平地雨緩，轉為多雲的天氣，山區仍有零星短暫雨；週五白天各地仍偏涼，週六、週日氣溫稍回升，其中週五、六中部以北、東北部及東部3000公尺以上的高山有零星降雪或結冰機率。

責任編輯／施佳宜

