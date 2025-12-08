2波東北季風接力 週末恐迎入冬首波冷氣團下探10度

東北季風今（9）日繼續影響全台，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨較持續、明顯。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也預報，本週有兩波東北季風，分別為今天與週六（13日），其中第二波更強勁，且冷空氣南下，強度可能達到入冬第一波大陸冷氣團等級，最低溫可能來到10度。

早晚偏涼 留意日夜溫差

今天受東北季風影響，早晚各地偏涼，清晨低溫約17至19度。局部雲量較少的地區，受到輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。至於白天溫度，北部及宜花地區預計為21至23度，其他地區則白天可以達到26至28度。不過中部以北、東北部空曠地區，夜晚及清晨低溫15至17度，需留意局部輻射冷卻造成低溫的情形。

廣告 廣告

離島方面，澎湖地區為多雲天氣，氣溫落在20至23度之間；金門則是晴時多雲，氣溫為16至21度；馬祖則為陰短暫雨，氣溫較低落在15至18度。

第2波東北季風週末報到 恐達大陸冷氣團等級

本週受到2波東北季風影響，天氣變化較爲明顯。第一波東北季風從昨日至今日，北部、東半部有短暫陣雨機會，宜蘭可能有較多累積雨量，其他地方則是天氣穩定。

氣溫部分，雖然白天高溫可以達到21度以上，不過，夜晚清晨中北部、東北部的空曠地區，仍需留意局部輻射冷卻低溫，且中南部日夜溫差變化較大。

第二波東北季風將從週六起影響至下週一。（翻攝自／「天氣風險 WeatherRisk」氣象粉專FB）

至於第二波東北季風，將從週六（13日）起影響至下週一（15日），且這波冷空氣較爲明顯，不排除有南下可能，也有機會達到入冬第一波大陸冷氣團等級。

週六北部東半部有降雨機會，週日（14日）至下週一明顯轉乾冷，北台灣白天高溫可能不到20度，晚間到下週一清晨溫度最低，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10-13度間，輻射冷卻較明顯的地方可能更低一點，南部、花東空曠地區低溫也有機會降到13-15度。