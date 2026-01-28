2波東北季風接力！逼近「冷氣團等級」 專家：北部連3天濕冷

生活中心／彭淇昀報導

今（28）日受東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，各地早晚涼冷，中部以北及宜蘭清晨低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，預測白天北部及宜蘭高溫僅16至18度。氣象粉專指出，未來5至7天，將有2波東北季風南下，且時而好天氣、時而轉涼下雨。

未來5到7天，將接連有2波東北季風南下，強度會接近冷氣團等級。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新模式預報顯示，未來5到7天，將接連有2波東北季風南下，這讓接下來的天氣會有不小轉折，一下溫暖好天氣，一下又轉涼下雨，即便冷空氣強度並沒有特別亮眼，但震盪的天氣，還是要多注意。

粉專提到，以目前預報為準，今日至週四（29日）清晨，首波東北季風挾冷空氣過境，強度會接近冷氣團等級。由於水氣量不小，北部、宜蘭有感降溫，全面濕涼，而背風面的中南部則維持乾涼，且日夜溫差大的型態。

週四至週六（29至31日）東北風減弱，進入回暖的空檔，各地溫度會明顯回升。但因為風向轉吹偏東風，東半部變成迎風面，會有短暫雨，西半部則毫不意外一片好天氣。

粉專指出，週日（2/1）起，第二波東北季風抵達，一樣是接近冷氣團等級的冷空氣，也一樣帶有水氣。目前來看，第二波東北季風影響約3、4天，整體將繼續呈現北濕涼、南乾爽的型態。

