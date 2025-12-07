2波東北季風！部分地區迎雨彈「恐探14度」 未來一週天氣看這裡

氣象署表示，未來有2波東北季風，部分地區迎雨彈「恐探14度」。（鏡報林煒凱）

氣象署今（7）日說明未來一週天氣，接下來會有2波東北季風，第二波冷空氣較強，迎風面局部雨。氣象署指出12月9日會受東北季風影響，北台灣及宜蘭偏涼，13日東北季風再增強，14日低溫恐探14度。

12/9東北季風影響 部分地區迎雨彈

氣象署表示，12月9日東北季風影響，北台灣及宜蘭偏涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大臺北及宜蘭降雨機率較高，並有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。溫度方面，台灣各地及澎湖、金門16至20度，馬祖15度；高溫預測:北部、東半部及澎湖22~26度，中南部28度，金門21度，馬祖18度。

12月10日東北季風減弱，各地氣溫回升，日夜溫差大；水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有在僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。各地約16至20度，高溫預測為西半部27至29度，東半部25至26度，澎湖及金門22~23度，馬祖20度。

12月11日至12月12日迎風面水氣稍增，基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，桃園以北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；由於降雨機率提高且雲量增加，北部及宜蘭高溫稍降，其他地區溫度變化不大。各地16至20度，高溫預測為北部及東半部23至26度，中南部28至29度，澎湖及金門22至23度，馬祖19至20度。

12/13東北季風再增強 12/14最低溫探14度

氣象署說，12月13日東北季風再增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼；迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。各地17至20度，高溫預測為北部及澎湖、金門23至25度，中部及東半部26度，南部29度，馬祖20度。

12月14日東北季風影響，各地天氣明顯轉涼，此波東北季風較強；水氣減少，不過在迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。中部以北及宜蘭15至16度，南部及澎湖17度，花東18至19度，金門14度，馬祖13度；高溫預測為:北部、宜蘭及澎湖、金門19至20度，中部及花東22至23度，南部27度，馬祖16度。

氣象署說，12月15日東北季風影響，各地天氣仍較涼，12月16日至12月17日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

