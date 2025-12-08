2波東北風接力！明雨彈轟3地 冷氣團最快週末報到「低溫剩個位數」

週末冷空氣南下，強度有機會挑戰入冬首波冷氣團，北部低溫下探10度或更低。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（8日）東北季風增強，桃園以北及宜蘭雲量偏多，有局部降雨出現，花東地區亦有零星降雨。氣象署表示，明天（9日）天氣與今天類似，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，週末冷空氣南下，強度有機會挑戰入冬首波冷氣團，北部低溫下探10度或更低。

氣象署指出，明天東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩；氣溫方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部地區受輻射冷卻影響，溫度會再更低。

氣象署說明，週三（10日）東北季風減弱、水氣減少，各地白天氣溫回升，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。週四、週五（11日、12日）東北季風略增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量偏多偶有零星降雨機率，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜花地區降雨較明顯，各地低溫16至20度。

週六（13日）東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。下週日（14日）冷空氣南下，有機會達到入冬第一波大陸冷氣團等級，北臺灣白天高溫可能不到20度，中部以北及宜花低溫13～15度，部分空曠地區低溫可能降到10至13度之間，輻射冷卻較明顯的地方可能更低一點。

