2泰國妹「人體運毒」830萬海洛因來台 吞肚、揉長條塞肛門闖關

2泰國妹「人體運毒」分別夾帶盤中海洛因毒品來台遭逮。翻攝照片

海巡署偵防分署台中查緝隊今年9月在高雄小港機場攔截兩名泰籍女子，以吞食和塞肛門等人體夾帶方式，試圖走私市價高達新台幣830萬元的一級毒品海洛因入境，遭海巡人員當場查獲重達664公克的海洛因，全案已依違反《毒品危害防制條例》移送彰化地檢署偵查起訴。

X光片顯示肛門塞入毒包形狀明顯。翻攝照片

專案小組查出，此一人體運毒案是由台灣與泰國地區跨國運毒集團精心策劃，先在泰國等地招攬外籍女子，以「免費招待國外旅遊」、「提供住宿及在台消費」等名義及高額酬勞，利用經濟困頓且不諳法律的女性擔任運毒工具。兩名遭逮的泰籍女子即因經濟困難被販毒集團鎖定利用，企圖以身體作為運毒工具，自泰國搭機走私毒品來台。

廣告 廣告

檢警查出，販毒集團為規避機場嚴格安檢，準備了具備耐腐蝕性及防水性的外袋，包括保險套或乳膠膜，並將海洛因毒品嚴密包裹、分裝成兩種形式。其中一部分毒品被製成可供吞食的橢圓形顆粒，讓泰籍女子以口服方式吞下，將毒品隱藏於消化道內；另一部分則被製作成長條狀圓柱體，以便塞入泰女肛門，企圖藉此蒙混過海關。

台中查緝隊指出，本案是於今年8月初接獲情資，立即報請彰化地檢署指揮偵辦，海巡署隨即與中部分署第四岸巡隊、財政部關務署高雄關、以及航空警察局高雄分局等多個單位組成專案小組，透過事前掌握這兩名泰籍女子的航班動態，專案小組迅速完成查緝部署，在兩人抵達高雄小港機場時，海巡人員立即將其攔查，成功避免這批數量可觀的毒品走私入境，危害社會治安。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

消防圈吸金風暴／鳳凰獎得主翻車！分隊長變吸金巨頭 傳「下訂400萬英國豪車」月月爽出國

消防圈吸金風暴／正妹挺身揭消防分隊長吸金 全台恐逾500位警義消受害