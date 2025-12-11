2泰女人體運送115顆毒球 入境遭逮秒送醫

2名泰籍女子以人體夾帶方式運毒，體內共藏664公克海洛因。（圖／民眾提供）





海巡署日前在高雄小港機場查獲泰國籍女子，以人體夾帶方式走私海洛因，全案依法移送彰化地檢署偵辦。專案小組調查發現，2名女子夾藏毒品115顆、總重664公克，全以吞食、塞肛門的方式運回，市價約新台幣830萬元，約可供2萬5千人吸食。

海巡署台中查緝隊表示，今年8月接獲情資，有外籍女子以人體夾帶方式運毒來台。經報請彰化地檢署指揮，聯合第四岸巡隊、高雄關及高雄航空警察局，共同規劃攔截行動。9月7日兩名泰國籍女子從曼谷飛抵高雄時，隨即被查緝人員攔查，並立即送醫安全排出體內毒品，順利阻止毒品入境。

2泰籍女子以人體夾帶毒品膠囊的方式入境，抵台遭逮後送醫排出。（圖／海民眾提供）

調查指出，台灣與泰國的跨國運毒集團以「免費旅遊」招待外國女子來台，招攬經濟困窘、不熟悉法令的女子以人體夾帶方式運毒。販毒集團將海洛因分裝成可吞食大小的橢圓顆粒，或是可塞入肛門的長條狀，再以防水乳膠膜與保險套包裹，避免毒品在運輸過程中被胃酸腐蝕受損。

兩名女子因高額報酬而鋌而走險，她們表示，出發前已各自先收取1000美元，入境台灣後將由集團人員聯絡交付毒品，完成運送後還可額外領取新台幣12萬元與8萬元。然而，兩人一抵達機場便遭海巡查緝攔截。

海巡署強調，這次行動有效阻止毒品流入社會，落實行政院「新世代反毒策略」，並展現「三安：國安、治安、平安」及「溯源斷根」的決心。海巡署呼籲民眾，若發現可疑運毒或違法情事，可撥打「118」免付費報案，共同守護社會安全。

