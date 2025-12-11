2泰女吞115顆海洛因闖關遭攔查 耗費10多小時排出

中部中心 ／ 許家程 李柏瑾 台中報導

兩名泰籍女子在泰國曼谷，收取不明人士各給的1000美金為代價，竟然把海洛因毒品吞到肚子裡，抵達高雄小港機場時遭到攔查，為了取出毒品，兩人被帶往醫院，服用瀉藥及灌腸後，花了個多10小時，成功排出115顆海洛因，市價約830萬元，遭依法送辦。





狂吞１１５顆海洛因毒品 兩泰女一落地入境就被逮

泰籍女子收取高額報酬 竟然吞毒飛來台灣 一入境就被攔查。（圖／翻攝畫面）









泰籍女嫌犯吞了54顆的毒品海洛因，闖關遭攔查，另外一人吞了61顆，一共115顆毒品海洛因全被吞下肚，在醫院的協助下兩人吃瀉藥及灌腸，花了10個多小時，通通排出來，這一顆顆的海洛因，總重664克市值830萬

兩名泰籍女子一共吞了１１５顆毒品海洛因 最後被帶到醫院吃瀉藥排出來。（圖／翻攝畫面）





海巡署偵防分署台中查緝隊表示，今年8月初接獲情資，台灣和泰國的不法集團，疑似進行跨國運毒合作，以免費招待到國外旅遊招攬泰國民眾，用人體運毒的方式，挾帶毒品闖關台灣，所幸入境高雄小港機場時，就被攔查。兩名泰國女子先在曼谷各收取1000美金後，吞了毒品當空中飛人，涉嫌來台闖關，所幸相關單位早接獲情資，進行規劃佈署，鋌而走險的兩人，一入境當場被逮，幕後集團主嫌，也將持續追查。





《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：狂吞１１５顆海洛因毒品 兩泰女一落地入境就被逮

