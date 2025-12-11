2泰女私密處藏115顆海洛因闖關

泰籍女子耗費十多小時，才順利排出毒品。

（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

海巡署偵防分署台中查緝隊九月七日在高雄小港機場查獲二名泰國籍女子，吞食海洛英毒品以人體夾帶方式走私，二人共吞食一百一十五顆、重六百六十四公克，全案依法送辦。

海巡署偵防分署台中查緝隊十一日指出，八月初接獲人體運毒情資，報請彰化地方檢察署指揮，會同中部分署第四岸巡隊、關務署高雄關及航空警察局高雄分局等單位，九月七日在高雄市小港機場查獲二名泰國籍女子，以人體夾帶方式走私毒品海洛因。

專案小組調查，台灣與泰國地區跨國運毒集團合作，以免費招待至國外旅遊，並提供住宿及所有在台消費名義，招攬外國籍女子以人體夾帶走私毒品來台。

二名泰女因經濟困頓且不熟悉法律，遭運毒集團以高額酬勞誘惑利用，由販毒集團將海洛因毒品分裝可供吞食的橢圓形顆粒或方便塞入私密處的長條狀，再以保險套或乳膠膜等耐腐蝕性及防水的外袋包裹後，提供運毒犯嫌分別以口服吞食及塞入肛門等方式將毒品夾藏體內規避安檢。

專案小組掌握二泰女的航班動態攔查毒品，二女被帶到高雄小港醫院耗時十多個小時排出毒品，分別吞食五十四顆、六十一顆海洛英毒品，共計六百六十四公克，市價約八百三十萬元，約可供二萬五千人吸食。

二泰女供稱，出發前由不知名人士先給每人各一千美元，告知入境台灣離開機場後，將會有人打電話聯絡她們，屆時再約見面交付毒品，成功攜毒入境將另外再給二人分別為十二萬元與八萬元的新台幣。

全案依違反「毒品危害防制條例」移送彰化地檢署偵辦，十月底依毒品危害防制條例起訴。