2泰女體內藏115顆海洛英來台 入境遭攔截送辦

（中央社記者趙麗妍台中11日電）海巡署偵防分署台中查緝隊9月在高雄小港機場查獲2名泰國籍女子，吞食海洛英毒品以人體夾帶方式走私，2人共吞食115顆、664公克，全案依法送辦。

海巡署偵防分署台中查緝隊今天發布新聞稿，8月接獲人體運毒情資，報請彰化地方檢察署指揮，會同中部分署第四岸巡隊、財政部關務署高雄關及航空警察局高雄分局等單位，9月7日在高雄市小港機場查獲2名泰國籍女子，以人體夾帶方式走私毒品海洛因。

專案小組調查，台灣與泰國地區跨國運毒集團合作，以免費招待至國外旅遊，並提供住宿及所有在台消費名義，招攬外國籍女子以人體夾帶走私毒品來台。

2泰女因經濟困頓且不熟悉法律，遭運毒集團以高額酬勞誘惑利用，由販毒集團將海洛因毒品分裝可供吞食的橢圓形顆粒或方便塞入私密處的長條狀，再以保險套或乳膠膜等耐腐蝕性及防水的外袋包裹後，提供運毒犯嫌分別以口服吞食及塞入肛門等方式將毒品夾藏體內規避安檢。

專案小組掌握2泰女的航班動態攔查毒品，2女被帶到高雄小港醫院排出毒品，2人分別吞食54顆、61顆海洛英毒品，共計664公克，市價約新台幣830萬元，約可供2萬5000人吸食。

2泰女供稱，出發前由不知名人士先給2人各1000美元（約新台幣3萬1240元），告知入境台灣離開機場後，將會有人打電話聯絡她們，屆時再約見面交付毒品，成功攜毒入境將另外再給2人分別為12萬元與8萬元的新台幣。全案依違反「毒品危害防制條例」移送彰化地檢署偵辦，10月底依毒品危害防制條例起訴。（編輯：謝雅竹）1141211