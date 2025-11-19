2流感疫情升溫！網教「多吃維他命C快快好」？醫：迷思

有人說狂吃維他命C就可預防，但醫師提醒這是迷思。（圖／東森新聞）





流感疫情升溫！疾管署公布上週新增42例流感重症，10例不幸身亡，最年輕的死者只有30多歲，網路瘋傳多吃維他命C，真的有幫助嗎？並提醒冬季疫情將升溫，民眾應儘速接種疫苗；如果還沒打就不小心確診，也要趕快就醫治療。

不是喉嚨痛就是鼻子癢，讓耳鼻喉科候診區一位難求，不少人得站著等，不只醫院排排站，診所近日求診的人也很多，室內空間擠不下再站到門口，也有不少人到家醫科報到，很大原因就是因為流感疫情升溫。

根據疾管署最新監測，上週新增42例流感併發重症還有10例死亡，最年輕是年僅30幾歲的男性。為了預防有人就趕快來打疫苗，天氣轉涼有呼吸道症狀，來就診的民眾是變多了，而要預防感冒或是流感，有人說狂吃維他命C就可預防，但醫師提醒這是迷思。

臺安醫院家醫科醫師羅佳琳：「如果是要預防是會建議一天1000（毫克）就可以，一天3000-6000（毫克）是比較適合，開始有一點點症狀，但你吃了維他命C，甚至也補充了（維他命）D，如果你覺得效果還是不好，個人經驗是建議可以補充鋅，會突然覺得我免疫力又再更上一層樓。」

不存在無敵星星，提升免疫力多重管道效率更好，而通常病毒都不喜歡高溫，所以天氣變涼多穿點體溫上升，病毒就不容易入侵，但醫師提醒脖子周邊有許多免疫系統，卻很容易被忽略，建議可以戴個圍脖，而若什麼都做了卻還是生病。

臺安醫院家醫科醫師羅佳琳：「吃一頓糖分比較多的東西，大概會有6個小時內免疫系統幾乎是停擺的狀態，所以建議大家如果要強化免疫系統，一定要注意少吃精緻糖，甚至連天然的糖比如水果也不能過量。」

有醫師提出觀點，吃太多糖也會造成免疫力下降，預防生病從體內到外都有功課要做。

