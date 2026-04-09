2海域強風大浪！準颱風「辛樂克」最快明生成 最新路徑曝光
[Newtalk新聞] 關島東南方低緯度海面的熱帶擾動，已於昨(8)晚生成熱帶低壓TD04。氣象粉專「林老師氣象站」指出， TD04正逐漸發展當中，高達9成機率在明後天增強為今年第4號颱風「辛樂克」。預計未來路徑將會以拋物線方式，轉向日本南方外海遠離，對台灣無直接影響，不過東北部和東部外海要注意強風大浪。
根據美國聯合颱風警報中心(JTWC)，最新熱帶擾動預報資料顯示，TD04中心正位於一個低垂直風切海域內，環境海面溫度較高，約攝氏29至30度；加上，低層環流中心(LLCC)以東有一個點源，伴有中等強度的向極地外流。初步評估，在各項合宜再增強與發展的條件下，TD04非常有機會在明後天，增強為今年第4號颱風「辛樂克」。
對此，「林老師氣象站」指出，TD04成颱機率達9成以上。在環境駛流場的導引下，未來最有可能的行進路徑，是以拋物線方式，轉向日本南方外海遠離，對台灣並無直接影響。不過在14日至19日期間，若有安排於東北部或東部外海海域附近活動，要特別注意出海安全，會有局部強風、大浪。
更多Newtalk新聞報導
台船攜手高科大續簽MOU 推動5年人才培育合作計畫再升級
新「春雨鋒面」接力報到！專家揭3特徵示警：慎防劇烈雷雨
其他人也在看
鋒面減弱終於放晴！北部氣溫如洗三溫暖 下周天氣大翻轉
高溫即將席捲全台。中央氣象署預報員林柏東表示，今天鋒面逐漸減弱，入夜後天氣趨於穩定，明天起各地可見陽光，未來一周天氣整體穩定，高溫上看30度，部分地區更可能突破36度。
震撼春雨超補！全台水庫進帳1.9億噸 新竹水情緩解、寶二蓄水近四成
清明連假期間台灣中北部有連續降雨，新竹地區寶二水庫蓄水率已從之前不及2成，截至今（8）日下午4時蓄水率已逼近4成。水利署表示，清明連假降雨雖挹注中部以北水庫，替全台水庫帶來1.9億噸水量，但枯水期尚未結束，在今年汛期前仍謹慎因應水情，維持水情燈號，加強調度及自主節水。
下週又要變天！颱風「辛樂克」最快週五生成 最新路徑出爐
好天氣來了！中央氣象署表示，明（9）日至下週一（13日）各地晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨，高溫普遍達29至31度，局部地區上看35至36度。另外，關島東南方的熱帶擾動，預計最快週五增強為颱風「辛樂克」，不過因距離遙遠，對台灣無直接影響。
辛樂克颱風恐生成「強又大」！路徑估拋物線轉向 影響台灣機率曝
有熱帶擾動發展中恐生成颱風！氣象專家吳聖宇指出，目前在關島東南方的擾動90W已經逐漸發展起來，可能在今（8）明兩日發展為熱帶性低氣壓，週五到週六間有機會增強為今年第4號颱風辛樂克。
中南部雨彈開炸！這天起全台放晴 連6天熱飆30度
好天氣要來了！中央氣象署表示，今（7）日受到鋒面通過影響，雨帶由北往南增加，預估南部傍晚後降雨機率提高，雨勢也會較增加。明天鋒面逐漸遠離，下半天天氣好轉，週四起一直到下週二（14日）各地都是晴朗穩定的天氣型態。
春雨鋒面快閃全台！4月颱「辛樂克」最快週五生成 路徑預測曝光
清明連假結束後的開工日，全台天氣受到新一波春雨鋒面影響顯得相當不穩定。然而關島東南方海域，目前該處有熱帶系統正在醞釀發展，預估今年第4號颱風「辛樂克」（Sinlaku）最快可能在週五至週六期間正式生成，根據台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興的觀察，目前的生成機率約落在5至6成之間。
今起熱如盛夏！高溫飆破35度 熱帶低壓恐成颱
中央氣象署表示，今天（9日）水氣減少，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；環境風場轉為偏南到西南風，白天溫暖悶熱，清晨稍涼，各地低溫為21到23度，日夜溫差較大，請注意溫度變化適時調整穿著。離
機車族領錢了！「符合資格」最高補助30300元，申請條件、方法一次看
為鼓勵民眾汰換老舊燃油機車並響應低碳運輸政策，宜蘭縣政府近日宣布115年度電動機車補助新方案，不僅提高補助金額，更首創「以電換電」專案，讓已使用電動機車的民眾也能享有優惠。這項總預算達1，000萬元的
車頂驚見超萌「憤怒鳥」？原來是台灣最迷你貓頭鷹
[Newtalk新聞] 新北市動保處近日接獲民眾通報，發現一隻小型貓頭鷹，經確認後發現該貓頭鷹為台灣體型最小的貓頭鷹「鵂鶹」。目前動保處已將鵂鶹送往三芝動物之家安置。 近日有民眾將車輛停放於新北三芝貝殼廟附近，返回時發現，車頂上有一隻外型宛如「憤怒鳥」的小貓頭鷹，小小身軀加上呆萌外型，看起來相當可愛。民眾見其遲遲未飛離，疑似有異狀，經通報新北市政府動物保護防疫處協助將該鳥送往三芝動物之家進行檢查與安置，經確認為台灣體型最小的貓頭鷹「鵂鶹」。 鵂鶹為台灣特有種，屬於保育類野生動物，在三峽、坪林、雙溪及貢寮等山區林地皆有發現。其偏好高大樹木與密林環境，常利用樹洞繁殖，鵂鶹體長約15公分，體型僅如成人拳頭般大小，外型圓潤可愛，蹲在樹枝時看起來就像一顆掛在樹上的「小葫蘆」，牠也是台灣最小型貓頭鷹。但實際上為敏捷的掠食者，主要捕食昆蟲、蜥蜴及小型鳥類。 動保處指出，依據野生動物保育法規定，像鵂鶹這類的保育類野生動物不得任意飼養、持有、輸入、輸出、販賣或展示，違者可處6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金，民眾切勿因一時好奇或喜愛而擅自帶回飼養。查看原文更多New
今熱飆33℃高溫！一路暖到4/12 週末恐有颱風生成
氣象專家吳德榮指出，今（8）日清晨觀測資料顯示，鋒面殘餘雲系在台灣附近、伴隨零星降水回波，各地有局部短暫降雨。明（9）日起至下週二(9日起至14日)南方氣團偏強，鋒面北移、在長江流域至華南一帶徘徊，台灣天氣穩定。
第4號颱風「辛樂克」最快週五生成 恐「又強又大」最新路徑曝光
今（8日）鋒面減弱，天氣逐漸恢復穩定，明（9日）起各地晴朗炎熱，不過關島一帶的熱帶擾動（90W）正醞釀中，最快週五（10日）有機會發展為今年第4號颱風「辛樂克」（Sinlaku），且規模可能又大又強，預估路徑也曝光了。
貝殼廟旁驚見呆萌鵂鶹停車頂 動保處救援野放
（記者陳志仁／新北報導）新北市三芝區貝殼廟附近日前出現一段有趣畫面，有民眾將車輛停放路旁後離開，返回時竟發現車 […]
颱風「辛樂克」將生成！對台影響、路徑曝光「恐持續增強」
生活中心／周希雯報導全台結束春雨綿綿的天氣、轉為晴天，今（9日）各地天氣晴朗穩定，高溫普遍達29至31度，整體感受溫暖悶熱。至於位在關島東南方的「熱帶擾動」，氣象專家吳德榮指出，已增強為「熱帶低壓」，預計最快明（10日）會升級為颱風「辛樂克」，並持續增強，根據模擬路徑與台灣距離，都與「4月颱」1特性符合。
上午出門帶傘！4縣市大雨特報
即時中心／陳奕劭報導 出門記得帶傘！中央氣象署今（8）日7時25分發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，苗栗、台中、南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
天氣大反轉飆33℃高溫！「暖到下週」這天鋒面再襲 颱風最快週五生成
中央氣象署發布7縣市陸上強風特報，8日東北風偏強，9日下午起西南風增強，8日晨至9日晚上綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。
供電告急？台電突急購「麥電」 趙少康看燃煤機組復活：台灣人難堪的二選一
雖美國總統川普（Donald Trump）數度放話，但中東情勢至今仍未明朗，衝擊全球政經局勢之餘，也掀起國際能源供應危機；為增加天然氣調度彈性並穩定國內供電，台電緊急調度麥寮電廠，短期增加燃煤發電。對此，前中廣董事長趙少康今（7）日在臉書以「民進黨的能源政策只剩口號」為題批評，民進黨政府頻高喊能源轉型，但最終能源政策錯誤導致空污、缺電全民一起扛，難道賴政府不......
雨要停了！今高溫上看30℃ 明天起「熱如盛夏」周末颱風醞釀中
中央氣象署表示，今天（4/8）東北季風減弱，清晨雖然北台灣低溫19℃、20℃稍涼，但白天起水氣轉乾、氣溫回升，高溫可達27℃至30℃，周四起天氣相對穩定，僅周六桃園以北、宜蘭有零星短暫雨；氣象專家則指出，周四起天氣穩定，白天「熱如盛夏」，須注意多喝水、外出記得防曬。
辛樂克颱風估明天生成增強 符合「4月颱」一特性
有別於昨天涼爽氣候，今（4/9）氣溫上升，高溫可達31℃，各地大多為晴到多雲，天氣宛如盛夏，且將持續到下周一，下周二將有鋒面接近，北台灣轉為降雨天氣；另外，氣象專家吳德榮表示，關島東南方熱帶擾動有機會在明天生成颱風「辛樂克」，且持續增強，但距離台灣相當遠，與氣候資料「4月颱、不侵台」特性吻合。
降雨趨緩轉多雲！明起熱如盛夏 熱帶擾動醞釀中
中央氣象署表示今天（8日）東北季風減弱，各地降雨趨緩，雨勢越晚越零星，清晨仍有局部短暫陣雨，不過白天起降雨減少，大多轉為多雲的天氣，剩東半部地區及西半部山區仍有零星降雨機率；隨著環境轉吹偏東風，氣溫回
4號颱「辛樂克」將生成！可能成為強大颱風？專家揭最新發展
[Newtalk新聞] 隨著時序進入4月，颱風活動明顯升溫。天氣職人吳聖宇指出，目前在關島東南方的熱帶擾動90W，可能在今明兩天成為熱帶性低氣壓，10至11日間有機會增強為今年第4號颱風辛樂克。目前預報資料都顯示辛樂克，有機會成為強大的颱風，以拋物線轉向為主路徑為主，不過怎麼轉還有分歧。 天氣職人吳聖宇在臉書上指出，目前在關島東南方的熱帶擾動90W，逐漸發展中，可能在今明兩天會先成為熱帶性低氣壓， 10至11日間有機會增強為今年第4號颱風辛樂克。 目前預報資料對其未來發展強度跟規模都顯示，有可能變成一個大而強的颱風，路徑上將以拋物線轉向為主，轉向點的預報還有很高的分歧度，誤差圈範圍很大，不過目前的預報來看對台灣天氣造成影響的機會偏低，未來預報變化可以持續觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導4/10購票！高鐵母親節加開30列車 加碼8班「大學生5折優惠」4縣市大雨特報！今白天起各地降雨趨緩漸轉多雲 北台灣氣溫稍回升