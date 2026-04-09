2海域強風大浪！準颱風「辛樂克」最快明生成 最新路徑曝光

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關島東南方低緯度海面的熱帶擾動，已於昨(8)晚生成熱帶低壓TD04。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 關島東南方低緯度海面的熱帶擾動，已於昨(8)晚生成熱帶低壓TD04。氣象粉專「林老師氣象站」指出， TD04正逐漸發展當中，高達9成機率在明後天增強為今年第4號颱風「辛樂克」。預計未來路徑將會以拋物線方式，轉向日本南方外海遠離，對台灣無直接影響，不過東北部和東部外海要注意強風大浪。

根據美國聯合颱風警報中心(JTWC)，最新熱帶擾動預報資料顯示，TD04中心正位於一個低垂直風切海域內，環境海面溫度較高，約攝氏29至30度；加上，低層環流中心(LLCC)以東有一個點源，伴有中等強度的向極地外流。初步評估，在各項合宜再增強與發展的條件下，TD04非常有機會在明後天，增強為今年第4號颱風「辛樂克」。

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對此，「林老師氣象站」指出，TD04成颱機率達9成以上。在環境駛流場的導引下，未來最有可能的行進路徑，是以拋物線方式，轉向日本南方外海遠離，對台灣並無直接影響。不過在14日至19日期間，若有安排於東北部或東部外海海域附近活動，要特別注意出海安全，會有局部強風、大浪。

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