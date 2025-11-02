2清潔工硫化氫中毒亡！「進池5分鐘就倒下」 打開門窗仍難防

2名工人硫化氫中毒不治，勞檢處檢測室內硫化氫濃度過高。 (圖／TVBS)

兩名清潔工人在進行溫泉池清洗作業時，不幸發生硫化氫中毒事件，導致雙雙送醫不治。事發當時，這兩名具有多年工作經驗的清潔人員雖然有打開門窗保持通風，但進入水池作業僅五分鐘後便中毒倒下。現場檢測發現，硫化氫濃度高達200ppm，遠超安全標準的10ppm，勞檢處已介入調查事故原因，並計劃針對相關業者加強局限空間作業的教育訓練，以防類似悲劇重演。

這起意外的兩名死者分別是54歲的謝姓男子和42歲的雲姓女子，謝姓男子在該清潔公司任職約四到五年，而雲姓女子的工作年資更長，已超過十年。兩人都是經驗豐富的員工，所屬的清潔公司業務範圍包括水塔、地毯、景觀池清洗和環境消毒等。事發後，謝姓死者家屬在警方協助下趕到醫院處理相關手續，但未多作回應即快步離開。清潔公司也已派人到現場配合調查釐清事發經過。

勞檢處初步勘查結果顯示，事發現場室內的硫化氫濃度在第一時間達到200ppm，而水池入口處的硫化氫濃度也高達32.3ppm，遠遠超過容許濃度10ppm的安全標準。台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，當硫化氫濃度達到100至150ppm時，人的嗅覺神經會麻痺，原本能聞到的臭蛋味會消失，讓人誤以為環境安全。楊振昌進一步解釋，若硫化氫濃度超過1000ppm，人很快就會死亡。

楊振昌解釋，硫化氫通常藏在池底汙泥中，當工人翻動汙泥時，硫化氫會往上飄散，人體吸入後容易造成缺氧而窒息死亡。過去已發生多起類似案例，包括清理水溝、水池時發生沼氣中毒，都是由硫化氫所造成。隨著秋冬季節來臨，溫泉區業者及私人住家開始進行溫泉池清理工作，相關單位計劃針對溫泉業者和清潔廠商加強局限空間作業的教育訓練，希望能避免類似悲劇再次發生。

