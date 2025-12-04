2清潔隊員收賄！助違法業者載運事業廢棄物至焚化爐焚燒 下場出爐

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名未領有廢棄物清除處理許可證的宋姓業者，因違法收受一般事業廢棄物，竟行賄2名清潔隊員將其收受的廢棄物當成家庭廢棄物送進焚化爐焚燒，行賄次數達43次、金額約19萬餘元。事後2名清潔隊自首，並繳回犯罪所得，桃園地院依《貪污治罪條例》收賄罪判處2年10月至3年有期徒刑，宋姓業者行賄罪判處1年4月、緩刑4年。

判決指出，焦姓清潔隊員（50歲）自2017年2月至2021年2月止，任職於桃市政府環境管理處楊梅區中隊，2021年3月調至中壢區中隊，擔任清運班清潔隊員兼駕駛，負責向不特定民眾收取一般家戶垃圾；劉姓清潔隊員（47歲）自2019年3月起擔任楊梅區中隊夜班資源回收組隊員，負責資源回收及廚餘清運等業務。

而宋姓業者（55歲）因未領有廢棄物處理處理許可證，卻擅自向桃園市內商家收受一般事業廢棄物，且為解決違法收運廢棄物無法送往焚化廠處理之困難，節省支出廢棄物之清除、處理費用，2020年9月起與劉姓清潔隊員謀議，約定由劉姓清潔隊員仲介焦姓清潔隊員，協助清運一般事業廢棄物至欣榮焚化爐燃燒，並匯款行賄，

案經焦姓、劉姓清潔隊員自首，坦承自2020年11月2日起至2021年7月23日止共計收受宋姓業者行賄43次，共計19萬餘元賄款，由桃園地檢署依《貪污治罪條例》行、收賄罪將3人起訴。

桃園地院審酌焦、劉2人身為公務員，竟利用職務之便收受賄賂，協助違法清運廢棄物，破壞公務員廉潔形象及政府威信；而宋姓業者為圖私利，行賄公務員並違法傾倒廢棄物，破壞環境衛生及國土保育。惟念及3人犯後均坦承犯行，且焦、劉2人自首，犯後態度尚佳，分依貪污治罪條例收賄罪判處2年10月及3年有期徒刑，宋姓業者1年4月、緩刑4年

