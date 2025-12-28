2港人烏克蘭陣亡 遺體仍在前線林區、執行偵察任務遇襲

2025年12月24日，俄羅斯空襲烏克蘭札波羅熱，一車輛在攻擊中遭焚毀。路透社



香港媒體報導，2名在烏克蘭從軍的香港志願兵，上週五（12/26）在烏克蘭南部札波羅熱執行偵查任務，遭遇俄羅斯攻擊不幸陣亡，為已知港人在俄烏戰爭中陣亡首例；香港入境處證實接獲家屬求助。另一港人志願兵表示，過去冬季戰事相對和緩，雙方多處僵持狀態，今年由於和談氣氛浮現、降雪延後，俄軍積極搶攻佔土地。

香港「集誌社」等媒體報導，2名分別為23歲、30歲的香港人赴烏克蘭從軍，上周五（12/26）在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）執行偵查任務時陣亡，目前無法確定是砲擊或無人機所致，遺體目前仍在前線林區，一同陣亡的還有一名捷克籍志願兵。

2025年12月24日，俄羅斯轟炸烏克蘭札波羅熱。路透社

媒體指消息來源為另一也是志願兵的港人，他稱從2名陣亡軍人所屬部隊指揮官口中得知消息。不過2人所屬烏克蘭第 141 輕裝甲化旅部隊未證實死訊，稱由於處於戰鬥，加上天候影響下通訊可能受干擾或中斷，「我們未能提供任何具體資訊」。港人志願兵表示，部隊可能仍在確定遺體位置，安排後續拍攝、記錄等，因而延遲上報。

港人志願兵表示自己在烏克蘭作戰3年多，以往冬季時俄烏雙方多呈僵持狀態，但今年因和談氣氛浮現、降雪延後，俄方為奪取更多領土，採取更激進手段。

港媒《明報》報導，香港入境事務證實接獲家屬求助，已透過中國外交部駐港公署及中國駐烏克蘭大使館了解情况、確認身分等資訊，會與家屬保持聯繫、積極跟進、提供協助。

