2烏克蘭男每週赴莫斯科駐台代表處 高舉烏克蘭國旗.募款
政治中心／綜合報導
俄烏戰爭開打3年多過去，有2名在台烏克蘭男子每個星期都會跑到莫斯科駐台代表處門口，舉烏克蘭國旗、募捐箱，提醒台灣人俄羅斯的入侵，也表達抗議。
烏克蘭男子：「這是那個國家的辦事處，那個攻擊我們的國家，持續殺害我們的同胞，摧毀我們的家園，所以我們已經站在這邊4年了，為什麼台灣會歡迎這些人，這些人支持中國，支持中國說的事，你剛看到台灣人會走過來，捐點錢給我們，我們得到很大的支持激勵，像是加油。」
這名男子說，他每個禮拜一、禮拜五都會來俄羅斯駐台協會舉烏克蘭國旗、向過路的台灣人勸募，而且這些俄羅斯人每天進出大樓都會看到他們。
也說不少台灣人經過都會捐獻、有的也會跟他們交談，了解烏克蘭的情況、以及他的故事，感受到台灣人的支持與激勵。
原文出處：2烏克蘭男每週赴莫斯科駐台代表處 高舉烏克蘭國旗、募款
