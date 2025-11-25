2產品驗出蘇丹紅！歐萊德董座哽咽控廠商欺瞞：永久停產

台灣發生首起化妝品首度驗出蘇丹紅，共有14家業者遭勒令下架。（示意圖，shutterstock／達志）

衛福部食藥署近期查驗，有12家業者、18項產品檢出蘇丹紅，知名髮妝品牌歐萊德（O’right）兩款男用、女用養髮液也遭驗出，歐萊德董事長葛望平今（25）日舉辦記者會回應，疑慮批次並未流出，兩款產品全部下架、永久停產，同時消費者只要有疑慮，都願意接受換貨。他強調，遭到原料廠商的欺瞞，並哽咽稱，寧可承擔研發、營業的損失，安全與信任比什麼都重要。

強調攙蘇丹紅疑慮產品未流入市面

葛望平表示，食藥署本次公布的疑慮批次原料產品，他們全部攔截，零流出。桃園衛生局兩度進入工廠查核，都確認疑慮產品都沒到消費者手上；外銷的3000餘瓶也在中轉商處，就已經即刻攔截。

葛望平稱，他們從來沒有購買過，也沒有使用蘇丹紅，而是國際天然原料供應商的欺瞞，遵守政府規範，所有程序都做了，但國際商提供攙偽的原料，「說實話我非常的憤怒，身為台灣的企業，我們被國外的大廠欺瞞；但同時我也很自責，原來天然的產業也有盲點，我們還能做得更好」。

只要是2款產品都接受換貨

他接著強調，涉事男用、女用養髮液不分批次全部下架，市面上販售的批次雖然沒有使用問題原料，但不分批次、不論開封，甚至使用過的都願意直接換貨。

「兩款涉事產品永久停產」，他說到一半哽咽表示，即使是疑慮的產品沒有流出，但他們寧可承擔研發、營業的損失，也不要讓消費者疑慮再次地出現，安全與信任比什麼都重要，接下來要推動產業的改革，因為這不只是歐萊德的問題，更是全球化粧品產業面臨的風險，將提高原料的檢測密度與項目，建立天然原料透明追溯制度，支持主管機關向上游追究責任，以及推動天然產業共同的標準。

