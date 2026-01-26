2男佯裝銀樓顧客狠搶42萬元金飾 9小時橋下落網竟辯「丟掉了」

【記者曾佳俊／桃園報導】桃園市兩名男子昨(25)日於新屋區一間銀樓假藉購買金飾，趁店家不注意時搶走價值約新台幣42萬元的黃金項鍊及吊墜拔腿就跑，隨後騎機車逃逸。警方獲報成立專案小組調查，於案發9小時後陸續逮捕負責接應男子及搶匪共3人，嫌犯一度辯稱於逃跑過程中丟棄金飾，警員斥責「鬼才相信！」後續在嫌犯住家起獲贓物，全案報請桃檢偵辦以釐清是否有其他共犯。

桃園市警察局楊梅分局於本月25日傍晚5時許接獲報案，指新屋區中正路某銀樓發生搶奪案件。兩名男子佯裝進店選購金飾，趁女店主不備之際，突然搶走黃金項鍊及吊墜後迅速逃離現場，造成店家損失約新臺幣42萬元。

警方獲報後立即成立專案小組，調閱現場及周邊監視器畫面，迅速鎖定犯嫌所使用的交通工具與逃逸路線，經深入追查發現，兩名犯嫌於案發當日稍早，先在新屋區中華路一帶竊取機車作為犯案工具，隨後前往銀樓行搶並逃逸。

經連夜追緝，專案小組於翌日（26日）凌晨2時許，先於新竹縣復興漁港尋獲犯案用機車，查獲負責接應的25歲周男，在觀音區台61線橋下成功將劉姓男子（35歲）及彭姓男子（22歲）查緝到案。

初步了解，兩人因缺錢花用鋌而走險犯案，對於搶得黃金項鍊，犯嫌辯稱在逃逸過程中不慎遺失，但警方後續在周男的觀音區住家起獲，全案報請桃園地方檢察署指揮偵辦，後續將持續調閱通聯及相關資料，釐清是否尚有其他共犯。

警方詢問金飾流向，嫌犯卻稱逃跑的時候丟掉了，警員回嗆「鬼才相信」。翻攝畫面

