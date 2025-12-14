2男北市超跑巷「狂砸酒瓶」！碎玻璃布滿車道 網轟：自以為很帥

2男在超跑巷內狂砸酒瓶至車道。（圖／Threads@broisinyourmind2提供）

台北市信義區松壽路20巷俗稱「超跑巷」，近年因出現開放式酒吧、多間夜店，凌晨時常出現大票人群聚集，同時可能出現不少民眾脫序行為。而14日清晨6時許，2名男子突然在該巷內將玻璃酒瓶不斷朝車道上丟擲，碎玻璃灑滿地，過程被民眾拍下並在網路流傳，連路過的外籍旅客也嚇傻，引發網友熱議。對此，環保局和警方將共同追查涉案嫌犯，依法開罰。

一名網友在社群平台Threads上分享，清晨的松壽路20巷人群較為稀少，突有2名男子疑似酒後行為脫序，撿起地面散落的玻璃酒瓶，朝馬路輪流丟擲，其中1人還嘻笑拿起手機錄影。現場不斷傳出玻璃破裂聲，一旁還能聽見外籍人士以英文驚訝詢問：「為何沒有人阻止？」

影片曝光後，引發大量網友留言撻伐，怒喊「信義區自從開了街邊開放式酒吧就被89猴佔領了，路邊垃圾多到像被炸過」、「這不是公共危險嗎」、「我不敢相信這是在台灣」、「車子輾過碎玻璃會爆胎，不知情的行人若鞋底不夠厚，也有可能踩傷濺血」，也不少人批評該行為嚴重影響市容形象，轟當事人「自以為很帥」，實則造成公共危險。

對此，轄區警方表示，案發當時並無接獲民眾報案，但事後調閱監視器畫面後，確認2名男子行為涉及危險，已主動調查中。警方目前正積極釐清當事人身分，待查明資料後，將依循《廢棄物清理法》方向進行後續處置。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

