2男吃飯緊盯手機出事了 盛完湯互換位「嗑光對方豬腳飯」零察覺！一票笑翻

大陸安徽省合肥市1間豬腳飯店近日發生趣味插曲。（圖／翻攝自微博）

大陸安徽省合肥市1間豬腳飯店近日發生趣味插曲。2名互不相識的男子分別入座用餐，卻全程低頭滑手機。期間，其中1人起身去盛湯，返回後坐錯了座位，接著直接吃起鄰桌的餐點，絲毫未察覺異狀；另名男客人同樣沉浸在手機畫面中，對桌上多出1支陌生手機毫無察覺，甚至很自然地坐到了對方原本的座位。

綜合陸媒報導，餐廳老闆發現2人吃錯餐點後，並未立即出面提醒，而是默默觀察。直到其中1名男子察覺手機不見、返回原位尋找時，老闆才上前說明真相。2名男子這才恍然大悟，發現彼此吃錯餐點，當場相視而笑，氣氛相當輕鬆。

老闆表示，見2人並未因此爭執，反而覺得場面有趣又溫馨，於是承諾若他們下次再來用餐，將招待免單作為紀念。影片曝光後引發網友熱議，紛紛笑稱2人「手機看到忘我」、「吃出一段奇妙緣分」、「哈哈哈，這手機看的是真投入」、「那麽是誰發現吃錯了飯呢，老闆總不會一直盯著監控吧」。

另外，也有人調侃道「如同做了夫妻一般」、「後來估計找旁邊手機才發現的」、「知道後應該要乾嘔兩下才可以」、「事實證明他們吃什麼都沒關係」、「吃出男人的浪漫」、「這要是一男一女就是另一個故事了」、「我想到了：電視劇《上錯花轎嫁對郎》。味道對口了，那就無所謂」。

