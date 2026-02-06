2男團合體辦見面會！過年當莊家 「紅包錢發出去就沒了」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

男團F.F.O與ARKis聯手宣佈將於3月1日在高雄「後台 Backstage Live」舉辦「The Uncharted Realm」見面會。男孩們在緊湊的過年假期前搶先大方分享「紅包運用計畫」，除了有人要拿紅包繳學費、有人想加碼孝親，更爆出過年當莊家「錢發著發著就沒了」的搞笑回憶。見面會門票將於2月10日晚間7點於拓元售票搶先開賣兩場聯動套票，2月11日則開放單場購票。

F.F.O與ARKis一起舉辦見面會。圖為ARKis。（圖／FU Entertainment X DJB）

首度來到港都開唱，F.F.O成員們心情顯得既興奮又感性，身為「在地囡仔」的鈞嘉難掩期待地表示：「超級開心！可以回到我的老家表演，我很期待讓高雄的朋友看到我的成長。」他回憶起上次演出最難忘的事，莫過於和俊希首次公開演唱自創曲，俊希也點頭認同，直言創作帶來的成就感無可取代，並預告：「這次也準備了不一樣的表演，要跟大家見面！」ARKis成員們同樣對南部活動展現火熱鬥志，隊友們異口同聲地期待新歌首演，但雁凱卻有個幽默的小願望：「南部的活動比較不常去，心情非常火熱，但上次最印象深刻的是『鬼臉大作戰』，希望這次不會再有了！」

F.F.O與ARKis一起舉辦見面會。圖為F.F.O。（圖／FU Entertainment X DJB）

提到即將到來的農曆假期，男孩們回歸大孩子本色，滿口「過年經」，F.F.O的加藤笑說要跟台灣朋友打牌度過；同團的彥旭則打算出國玩，但也懷念地說：「阿嬤煮的菜我都喜歡，但也因此變胖不少，如果今年刮刮樂中獎會捐公益！」ARKis的彫秦則是刮刮樂專業戶，自爆去年中了2000塊，今年要繼續挑戰。同團的李定則分享了令人哭笑不得的回憶：「過年會跟長輩孩子們玩小遊戲，但往年到後面都是變成我當莊家，錢發著發著就沒了！」

