2男大生玩「射龍門」欠百萬賭債遭擄 警實彈攻堅「逮1嫌也是大學生」

2名男大學生因為玩「射龍門」輸錢，欠下3萬與140萬賭債，被當街擄走，其中1名被害人脫逃後報案，說歹徒持槍，警方不敢大意，出動霹靂小組荷槍實彈攻堅，現場沒有搜到槍枝，逮到1名嫌犯竟然也是大學生。

大陣仗的霹靂小組全副武裝、手持盾牌，團團包圍2名男大學生。圖／台視新聞

事發在淡江大學附近，一大清早學區就不平靜，一名男大學生謊謊張張報案說，自己被擄了，歹徒有3個人而且還有拿槍，警方繃緊神經不敢大意，出動霹靂小組荷槍實彈攻堅抓人，到場後發現有2名被害人，還好人都沒事，但嫌犯只有1名、身上沒有槍，也是大學生。

廣告 廣告

初步調查了解，2名男大學生在台北市中山區玩射龍門輸錢，分別欠下了3萬和140萬的賭債，疑似遭擄人討債。淡水分局水碓所所長周名鴻說明，今天上午8點許接獲報案稱有人持槍被擄，以警車將停車場出入口堵住，不讓犯嫌有機可趁，最終成功帶回葉姓犯嫌及兩名被害人。

目前警方將涉案3人通通帶回派出所製作筆錄，除了要釐清案發來龍去脈之外，還得持續追查歹徒，是否還有其他共犯。

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

新北市／黃于臻 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

2025紅白／羅志祥領30舞者飆舞 「為1事」自掏腰包6萬贈20年鐵粉