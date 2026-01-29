2男大生聚餐完突失聯 老同學接電話才知出車禍雙亡

苗栗縣頭屋鄉台13線今日下午發生一起驚悚車禍。（圖／東森新聞）





苗栗縣頭屋鄉台13線今日下午發生一起驚悚車禍，三名男大生騎車前往其中一人家中聚會時，其中一台雙載的機車突然消失，前方帶路的男大生發現後回頭尋找卻找不到人，不久後竟接到電話通知另外兩人出車禍身亡。

苗栗死亡車禍

台13線苗栗頭屋路段今（28）日下午2時27分，一名21歲的林姓男大生騎車載李姓友人時，因不明原因自撞電桿，李男噴飛掛在鐵絲圍籬上，當場失去生命跡象，林男則摔進附近水溝重傷，兩人送醫後皆宣告不治。

同學會成最後一面

據了解，死者林、李姓男大生今日中午趁著寒假，與高中同學歐姓男大生相約聚餐，之後便準備前往歐男家做客，路途中歐男在前面帶路，騎到一半卻發現林、李兩人沒跟上，回頭尋找未果，返家後打電話也聯絡不上，最後接到警方電話才知道林、李出車禍身亡。

廣告 廣告

檢警將於明日對林、李遺體相驗以釐清詳細死因，事故原因也有待進一步調查。

更多東森新聞報導

替代役被丟包魂斷台64！警列重大刑案 追關鍵5分鐘

「媽快死了！」台中土風舞師遭砍 求救訊息曝光

快訊／台中男砍廣場舞老師 徒步逃上國道遭撞

