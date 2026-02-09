2男子仿拍中國抖音「重慶機車」！ 深夜闖賣場飆兒童推車 業者喊告

2名男子為翻拍中國流行影片，在家樂福不顧他人安全高速滑行推車表演特技。 圖：翻攝臉書記者爆料網

[Newtalk新聞] 中國社群平台流行的「重慶機車」影片被多數人翻拍仿效。近日有2名男子為了低成本模仿，將賣場內的兒童專用車當重機使用，並在通道內高速滑行、甩尾，表演各式誇張特技，事後更將影片上傳網路，引起店家注意。家樂福將針對2名男子行為提出妨害名譽告訴。

中國社群平台近來流行「重慶機車」影片，吸引不少網友翻拍仿效，沒想到台灣卻出現誇張案例。台中市青海家樂福日前有2名男子，趁賣場人潮稀少時進入拍攝，為了低成本模仿拍片，竟將賣場內的兒童專用嘟嘟車當成重機。從畫面可見，兩名男子頭戴安全帽，一人坐在賣場推車內充當「駕駛」，另一人站在推車後方推行，過程中不顧他人及自身安全，在通道內高速滑行甩尾，還表演站立放開放手、雙手比愛心等動作，甚至一邊滑行一邊拿取商品，畫面相當危險。

廣告 廣告

男子事後更將影片上傳社群Instagram博取流量，約至4週後，家樂福在貼文下方留言提醒，指出相關行為存在安全風險，且不符合賣場使用規範，當時2名男子也曾回覆致歉。

影片中被拿來惡搞的嘟嘟車為兒童專用推車，僅限4至6歲孩童搭乘，且身高限制為110公分、體重18公斤以下。家樂福發聲明表示，希望能遏止這類危險行為被他人仿效，整起事件已進入司法程序，業者也已向兩名男子提出妨害名譽告訴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

《豆腐媽媽》替身墜地重傷！家屬控僅「支付部分費用」製作公司：溝通落差有誤解

中國介選反成高市早苗「超級助選員」！專家：日中關係進入冰河期