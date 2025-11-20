2男從餐廳吵到KTV 火大開車「衝撞人」撞牆

記者廖國雄、何正鳳／嘉義市報導

嘉義有2名男子先是在餐廳發生口角，之後又在一間KTV外狹路相逢，其中一名男子竟然直接開車衝撞對方，把對方撞到牆上倒地，牆面被撞得支離破碎，一群人還繼續動手，警方獲報到場處理，抓到8個人。

嘉義市一間KTV發生鬥毆，其中一名男子竟然直接開車衝撞對方。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

一間KTV前一輛白色自小客車直接開上人行道，朝一名男子撞上去，男子被撞到牆壁前，牆面立刻破了一整片，現場傳出哀號聲，男子被撞倒地，對方一群人還不罷休，有人手持長棍繼續毆打他，打完人之後一群人鳥獸散，等警方到場，只剩傷者在現場動彈不得。

附近民眾：「晚上那邊好像有發生衝突。」

記者：「這邊常常會有糾紛嗎？」

附近民眾：「不會。」

嘉義市一間KTV前發生聚眾鬥毆。

這起衝突是兩方人馬，原本先在一間餐廳互看不順眼，之後又在附近的KTV狹路相逢，兩方人馬動口也動手、打了起來，其中49歲的陳姓男子被開車衝撞，KTV的牆都被撞破了，而陳姓男子腿部骨折。

第一分局分局長吳正文：「我們迅速到場之後發現有人受傷，立即協助送醫，初步調查雙方8名當事人，因為稍早在友中路某餐廳發生口角，心生嫌隙，隨後在KTV門口再度爆發衝突，並演變為這個持械鬥毆。」

回到現場，KTV的牆面支離破碎，撞人的白色車輛因為撞壞了、開不走，還遺留在現場，警方循線抓到8個人、搜出5根球棒，現在要釐清雙方到底吵什麼，會導致不惜開車撞人也要洩憤，現在通通進了派出所，依照聚眾鬥毆、妨害秩序移送。

撞人的白色車輛因為撞壞無法開走，還留在現場。

不良行為，請勿模仿！

