2男提藍色行李飄腐臭味 被保全問秒扔包逃跑！打開驚見男屍

越南胡志明市中心一處公寓大樓傳出棄屍命案，有兩名可疑男子提著發臭的行李，被居民和保全關切秒棄包逃跑，結果行李裡面竟是一具腐爛男屍，全案仍在調查中。（圖／翻攝自《VN Express》）

越南胡志明市近日傳出一起驚悚命案，23日下午某處公寓大樓居民聞到腐臭味，隨後在大樓內找到散發惡臭味的行李箱和大型藍色旅行袋，打開後赫然看到藏有一具男性屍體，嚇得立即報警。警方趕抵初步調查後，確認死者為一名韓籍男子，鎖定兩名棄包的嫌疑男子，懷疑同樣是來自南韓，命案細節仍待進一步釐清。

根據東南亞媒體《越南快報（VNEXPRESS）》報導，事發地點位於胡志明市阮友景街（Nguyễn Hữu Cảnh Street）的一棟公寓。23日下午有居民注意到兩名男子提著行李箱和大型藍色行李袋進入大樓，行跡可疑，手中的物品更散發出強烈腐臭味。部分居民和保全上前詢問時，兩名男子突然放下行李並迅速逃離，乘坐出租車離開現場。

結果居民和保全在行李裡面發現一具男性屍體，立刻向警方報案。據悉，藍色行李袋內的屍體，初步調查死者為韓籍男子，死亡原因尚待進一步確認；而部分目擊居民指出，這兩名男子可能是短期租住該公寓的外籍人士，懷疑同樣是來自南韓。

胡志明市警方已立即與當地派出所合作展開調查，封鎖現場並追緝兩名嫌疑男子，同時調查案件是否涉及謀殺、人口販運或其他刑事犯罪。胡志明市警方表示，目前正調閱監視器畫面與目擊者證詞，以釐清事件經過。

這起案件也引發當地居民恐慌，警方再次提醒民眾對陌生人士及可疑行李保持警覺。另外，警方呼籲，如有案情相關線索，應立即提供給執法單位，協助破案。

