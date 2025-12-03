2男深夜受困電梯 內埔警用「L型破壞器」破門救出

屏東縣內埔鄉日前發生民眾受困電梯事件，警方獲報到場後，發現2名男子受困在某棟集合式住宅地下室的電梯內，立即用L型破壞器材撬開電梯門，順利救出2人，所幸均無受傷。

屏東縣內埔鄉2名男子日前受困電梯內。（圖／警方提供）

內埔分局說明，2名員警日前晚間9點左右執行巡邏勤務時，接獲110轉報有民眾受困電梯，請員警前往現場協助。

警方到達內埔鄉中興路段的某棟集合式住宅後發現，有民眾受困在地下室的電梯內。消防救護人員已抵達現場，並正使用L型破壞器材撬開電梯門，並順利救出受困約15分鐘的兩位年約20歲陳姓男子。經消防救護人員檢查，受困的2位陳姓民眾並未受傷。

員警到場協助救援。（圖／警方提供）

另查詢原因，2位陳男均表示，他們在搭乘電梯時突然故障，於是趕緊透過對講機，請管理員報案，他們當下心情平穩，沒有感到特別緊張，就是在原地靜待救援。很感謝消防及警察人員協助及幫忙。

內埔分局警長江世宏表示， 民眾如果有遇到突發狀況切莫驚慌，儘量保持冷靜，並記得撥打110或119專線，請警消人員到場幫忙。

2名受困男子均無受傷。（圖／警方提供）

