2男用兒童推車耍特技拍「重慶重機片」 遭家樂福提告

2名男子在家樂福使用兒童推車拍片惡搞，遭業者提告。（翻攝自爆料公社）

台中青海家樂福近日發生驚險一幕，2名男子模仿中國社群流行的「重慶重機」影片，擅自使用兒童專用推車在賣場通道高速滑行、甩尾並表演特技，還將影片上傳至IG，對此，家樂福已對2人提出妨害名譽告訴。

這2名男子於上月凌晨闖入賣場，將僅供4至6歲兒童使用的嘟嘟車拿來模仿中國「重慶重機」影片，一人坐在放置商品的位置，另一人站在後方踩車、放開雙手表演特技，甚至甩尾、順手拿取商品，並將拍攝成果上發布至IG，引發網友熱議。

業者在影片上傳後即留言提醒，表示賣場手推車屬於營運設備，僅供消費者正常購物用途使用，當時也獲2人道歉，不過，為避免危險行為被他人模仿，業者已對2人提出妨害名譽告訴，整起事件已進入司法程序；當事人昨日在社群發文致歉，表示已深刻反省，並願意承擔應有的責任。

