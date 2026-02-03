2男童玩火點燃狗籠！薩摩耶慘叫活活被燒死 家長出面只想賠6千「私了」

鄰居孩子在社區玩火，把姜女一家飼養的薩摩耶活活燒死在籠內。圖／翻攝自微博

中國江蘇近日發生一起燒狗事件，引起網友的憤怒。兩名兒童在社區裡玩煙火，竟然把點燃的煙火扔進狗籠，引發大火，活活燒死籠內的薩摩耶。飼主姜女發現養了7年的愛犬遭此橫禍，隨即報警處理，但男童的家長僅想賠6000元（約新台幣2.7萬元）或是另賠一隻狗「私了」，讓飼主難以接受。

綜合中媒報導，2月1日一隻被飼養在社區籠裡的薩摩耶，被2名玩煙火的男童活活燒死。飼主分享監視器畫面顯示，當天中午時分，兩名男童來到狗籠外，竟把點燃的煙火扔進去，看到飄出輕煙隨即跑開；不久，兩人又回到狗籠處，又扔了煙火進去，兩人觀望發現這次煙稍大，黑衣男童不以為意跑去追雞，還在現場的白衣男童查看一會，突然大喊「著火了」，不久狗籠就竄出濃濃黑煙，烈火轉瞬就吞噬了狗籠。

白衣男童不斷喊著「著火了」、「狗棚著火了」；黑衣男童則在一旁說道「把牠燒死了」，兩人趕緊找來工具試圖滅火，也引來鄰居前來幫忙，而籠裡的薩摩耶在大火中慘叫數分鐘後被活活燒死。飼主姜女表示，她們家養了這隻狗狗7年，有很深的感情，且狗籠內的擋布非常易燃，所以煙火被扔進去後就燒起了大火。

警方介入調解後，兩位男童的家長僅願意賠償6000元，或另賠一隻狗「私了」，這讓飼主一家難以接受，要求他們要在社區的群組裡公開道歉，其中白衣兒童的家長發布的道歉影片和聲明，但又馬上刪除。調解委員會相關人員及警方表示，此案仍在協調中。

有網友質疑飼主，為何把狗籠設置在社區公眾場所？姜女對此回應，狗狗多年來都養在這裡，深受鄰居尤其是小孩的喜愛，也時常餵食牠，從未制止她養在這裡，直言「如果說不讓，我們不可能在這裡養這麼多年。」



