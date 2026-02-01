2男童疑遭親媽餵藥喪命 生母遭羈押禁見稱：忘記了、不知道

【緯來新聞網】台中市西區向上路一段31日凌晨發生2名幼童死亡事件。警方指出，31歲陳姓女子為2名男童生母，案發前曾主動聯繫友人表達情緒低落與生活困境，友人趕赴住處後發現8歲與3歲男童已無生命跡象並報警，警方到場後將陳女帶回偵辦，對於關鍵細節陳女回應「不知道」、「忘記了」，訊後遭檢方聲請禁見獲准。

2男童疑遭親媽餵藥喪命。（圖／翻攝畫面）

2名幼童死亡原因尚未釐清，且案發前陳女曾向友人透露輕生念頭，甚至提及「想帶孩子一起走」。警方初步研判，案情涉及家庭與心理狀態等複雜因素，是否涉及餵藥或其他外力，仍有待司法鑑定結果確認。



初步調查，陳女目前無業，與現任男友租住在案發社區大樓。3歲男童為其與現任男友所生，8歲長子則與前夫所生，平時由前夫照顧，近日因放寒假短暫回到母親住處同住。警方表示，類似案件過去多須透過法醫相驗與毒物檢驗，才能釐清確切死因與責任歸屬。



檢警指出，31日下午已由台中地檢署指派檢察官指揮偵辦，並會同法醫進行遺體相驗，不排除進一步解剖及毒物化驗。陳女在警詢時情緒激動，對多項關鍵細節僅回應「不知道」或「忘記了」，檢方認為有串證之虞，已向法院聲請禁見獲准。



《緯來新聞網》提醒您：

★ 珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮 ★

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980



★《緯來新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」★



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

「啦啦隊Karina」健康亮紅燈 電豹女安汝苦喊：希望撐久點

《勸世三姐妹》再推新作！鄭宜農搬出家族故事 挑大梁遭大師踢館