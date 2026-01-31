2男童疑遭餵藥雙亡！狠母情緒激動欲自傷 涉殺人罪送地檢複訊

台中一名女子疑似對2名兒子下藥，企圖一同輕生。（資料畫面）

台中市西區今（31日）發生震驚社會的人倫悲劇，31歲陳女疑似因情緒不穩，意圖攜年僅3歲、8歲的兒子輕生，分別餵食不明藥物後造成死亡。案發後，陳女情緒激動、否認下藥，警方依殺人罪嫌將其移送地檢署複訊。

警方調查，31歲陳女今（31日）凌晨曾打電話向友人訴苦，表示自己情緒低落，「想帶孩子一起走」，好友察覺不對勁，立即趕往陳女住處查看，卻發現年僅3歲、8歲的孩童倒臥在床，已無呼吸心跳。救護人員獲報後，將2童分別送往林新醫院與中國附醫搶救，但仍回天乏術。

據了解，陳女8歲的兒子平時與前夫同住，因放寒假才來同住，不料才住沒幾天，陳女疑似動手下藥，讓2名年幼的孩童離世。警方表示，陳女情緒激動、有自傷之虞，因此當場將她保護管束，並送醫治療，目前仍無法清楚交代事發經過，已抽驗其體內是否含有安眠藥成分，今（31日）下午警詢結束後，依殺人罪嫌將其移送地檢署複訊。

今（31日）下午，檢警在殯儀館進行相驗遺體程序，陳女的前夫與現任男友均到場，但並未同時進入相驗辦公室，2人一前一後進入冰櫃認屍，均不發一語。而2孩童遺體預計擇日解剖，抽驗體內毒藥物反應後，再確定確切死因。

