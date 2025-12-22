2男索討5萬元債務與廟方人員引肢體衝突 清水警到場制止依法偵辦

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區一處宮廟昨晚舉行廟會活動，2名男子到場向參與廟會活動的1名男子索討5萬元債務，雙方發生口角，活動人員以為2男要鬧事，雙方爆發口角和肢體衝突，員警獲報到場制止，一度被嗆聲，清水警分局今天表示，已初步掌握9名涉案人員，將陸續通知到案釐清案情。

昨天晚上，台中市梧棲區一處宮廟舉行廟會活動，發生口角推擠事件，清水警分局獲報迅速派員到場制止，初步調查，許男(28歲)及陳男(19歲)前往廟會向劉男(31歲)索討5萬元債務，其他參與活動人員見狀，誤以為許、陳2男要藉故滋事，雙方爆發口角進而衍生肢體衝突，致許男及陳男肢體受傷。

警方目前已掌握9名涉案人員，並陸續通知到案說明釐清案情，將擴大追查其他涉案人身分，積極查緝到案，依法偵辦，並呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於不法分子都將積極查緝到案依法究辦，以維護市民安全。

