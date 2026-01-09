2男診所外抽「喪屍菸彈」為600元拚輸贏 他竟奪刀跌倒後刺死自己

記者陳佳鈴／彰化報導

蔣男因李男拒付600元費用，兩人移至路旁「拚輸贏」，不料過程中李男搶走對方的刀，卻在扭打跌入稻田時，手中利刃意外刺進自己頸部。（圖／民眾提供）

去年彰化醫院門前驚傳一起離奇命案！蔣姓與李姓兩名毒品人口，去年7月前往醫院進行戒癮治療時，竟在門診外合抽喪屍菸彈。隨後蔣男因李男拒付600元費用，兩人移至路旁「拚輸贏」，不料過程中李男搶走對方的刀，卻在扭打跌入稻田時，手中利刃意外刺進自己頸部，導致大量出血慘死。彰化地院審理後，依過失致死罪判處蔣男有期徒刑8個月。

判決指出，蔣男與李男原本是共同接受美沙冬戒癮治療的朋友，當天上午兩人在醫院碰面，蔣男因不滿對方白嫖「喪屍菸彈」拒付600元，雙方爆發口角。李男怒嗆要到醫院旁的產業道路解決，隨即對蔣男施暴勒頸。蔣男為了脫身，從包包內掏出一把刀試圖嚇阻，未料反遭李男奪刀並劃傷左臂。

李男因重心不穩，踉蹌跌入路旁稻田，蔣男也隨之倒下。就在這致命的一瞬間，李男右手緊握的尖刀，竟順勢刺入自己左側鎖骨上方。（圖／民眾提供）

正當兩人陷入奪刀拉扯之際，李男因重心不穩，踉蹌跌入路旁稻田，蔣男也隨之倒下。就在這致命的一瞬間，李男右手緊握的尖刀，竟順勢刺入自己左側鎖骨上方，傷口深達10公分，當場切斷頸動脈。李男雖按住傷口負傷走回醫院求救，但在抵達防疫採檢站旁時體力不支倒地，經醫院急救30分鐘後，仍因低容積性休克宣告不治。

案發後蔣男主動報案自首，檢方依過失致死罪起訴。法官審理認為，蔣男明知刀械具危險性，僅因金錢小事便持刀相向，雖然最後是李男自持利刃誤刺身亡，但蔣男持刀引發爭端、且在奪刀過程中疏於注意，具有因果關係與過失責任。考量蔣男犯後自首且坦承罪行，但至今未能取得死者家屬諒解，最終裁定判處8個月徒刑，全案仍可上訴。

