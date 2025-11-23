2男闖恆春旅遊醫院砸救護車 警：疑殯葬業者糾紛
（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東恆春旅遊醫院院內停車場2輛救護車昨晚遭砸，警方獲報調閱監視器追查，初步釐清為殯葬業者糾紛，已鎖定2名涉案男子追查中。
屏東縣警察局恆春分局偵查隊副隊長林文謙今天接受媒體聯訪表示，昨晚7時許獲報，恆春旅遊醫院院內停車場2輛救護車，遭不明人士持球棒毀損，警方隨即前往醫院調查。
恆春警方提及，調閱醫院監視器發現，2名男子騎乘機車雙載由員工出入口進入停車場，持球棒毀損2輛救護車後逃逸，已鎖定犯嫌身分追查中；救護車的擋風玻璃碎裂，整起案件沒有人受傷。
恆春警方表示，2部車輛為醫院委外救護車，初步調查為殯葬業者糾紛，全案正進一步釐清中。（編輯：蕭博文）1141123
