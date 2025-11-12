2男闖民宅搶劫後還想燒炭滅口 屋主報警逃死劫

（中央社記者趙麗妍台中12日電）謝姓及胡姓男子去年6月闖入廖姓男子住處，搜刮屋內財物後，餵食廖男不明藥物後燒炭，意圖營造廖意外死亡。廖暗中報警獲救，胡逃逸遭通緝，謝男依殺人未遂、加重強盜起訴。

台中地檢署起訴書指出，謝男與胡男得知廖男家中放有大量財物，去年6月駕駛懸掛偽造車牌的車輛到台中市西屯區廖男住處，趁大門未關闖入，胡男從廖男家中找一把刀，將廖男押到房間廁所，以繩索綑綁他。

謝男、胡男開始在屋內搜刮財物、精品包、名錶等，接著逼問廖男交出多張銀行提款卡、密碼，由謝男前往自動提款機領款，前後盜領新台幣254萬餘元，胡男又拿著搶來的外幣到彰化兌換，謝男在家監控廖男。

晚間8時多，2人餵食廖男不明藥物，沒多久廖男陷入昏睡，胡指示謝去購買火種、木炭，意圖製造廖男因意外死亡假象，胡男指示謝男先開車離開。

廖男昏睡一段時間醒來，發現屋內在燒炭，趕忙將點燃的木炭丟入馬桶內走出廁所，胡男發現將廖男拉回廁所並加炭，廖男趁機起身回到房間躺在床上假睡，暗中觀察胡男動靜並偷偷將窗戶打開，發現胡男每隔一段時間就會進入房間加炭。

廖男趁隙報警稱自己在家被綁架，對方有刀、槍，需要警方協助。警方獲報到場廖男才獲救，胡男則躲到頂樓後逃逸。警方事後查出是謝、胡所為，謝男落網後坦承強盜但否認殺人未遂。胡男逃逸遭通緝。

檢方偵結此案，近日依殺人未遂、加重強盜、偽造文書等罪嫌起訴謝男。（編輯：李淑華）1141112