2男鬥毆結局超展開！一群妹子硬上「多P混戰」大完勝。圖／翻自@ChromeCrumpet

泰國芭達雅的鬧區，近日發生一起事件，原本是兩名男子在街頭鬥毆，不過最後結局超展開，引發網友熱議。

影片可見，在芭達雅的一處酒吧街，光天化日下，突然有一名在地男子和一名外國男子發生衝突，接著雙方大打出手，之後還有一名男子加入戰局。不過這場鬥毆，沒有因為「三人行」而停止，反而旁邊的妹子們紛紛加入，最後形成「多P混戰」的局面。誇張的是，3個大男生直接被一群妹子包圍，俗話說團結就是力量大，多位妹子的力量，大完勝3名男子，讓這3男無法還手。

目前未知爆發這起衝突的原因為何，也未知事件後續發展如何，不過影片傳開後，引發全球眾多網友關注與討論，網友們紛紛直呼：「這種硬仗太刺激了！」、「What?」、「裡面是不是有人妖？」、「這是1打20的概念嗎？」、「我好興奮！」

但也由於泰國知名觀光景點，例如芭達雅，總是湧入大批外國遊客，造成當地住民的麻煩。近幾年就有不少當地住民抱怨，這些外來遊客總是破壞當地人的秩序，例如大聲喧嘩、丟垃圾，甚至是野地活春宮等，都讓在地居民無法接受，並認為會破壞當地形象，因此不少居民也呼籲政府，能控管外來遊客及改善旅遊制度。

