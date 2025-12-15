2男「信義超跑巷」狂砸酒瓶！脫序行徑惹怒網：自以為很帥

社會中心／彭淇昀報導

台北市信義區松壽路的「超跑巷」昨（14）日早上6點多，有2名男子疑似酒後失控，持酒瓶在路上丟擲，行為相當脫序、危險，酒瓶全碎在車道上，即使清潔人員清掃後，仍殘留許多碎片，畫面被網友拍下，並PO到網路上，不少網友紛紛開罵，「酒品真差」、「自以為很帥？」

2名男子疑似酒後失控，持酒瓶在路上丟擲，行為相當脫序。（圖／翻攝自Threads）

原PO在Threads上發文PO出一段影片，14日清晨他目睹信義區的街頭有人隨手將玻璃瓶躑向地面，畫面中2名男子撿起地上散落的玻璃酒瓶，輪流拋向車道，現場不斷傳出清脆的玻璃破裂聲，「車子從上碾過，碎裂聲在空氣中劃出一瞬的尖銳」。從影片中還可聽見，有外籍人士見狀後，用英文驚訝表示「為何沒有人去阻止？」

影片曝光後，留言區湧入大量網友開轟，「信義區自從開了街邊開放式酒吧，路邊垃圾多到像被炸過，現在年輕人真的素質堪憂」、「車子輾過碎玻璃會爆胎，不知情的行人走過若鞋底不夠厚，也有可能踩傷濺血，可判公共危險罪了吧？以為這樣很好玩嗎」、「信義區週末真的是很混亂」。

對此，轄區警方表示，案發當時並未接獲民眾報案，不過將會和環保局人員一起揪出兩名行為人，不讓他們繼續危害用路民眾安全。警方目前正積極釐清當事人身分，待查明後，將依相關影像資料，循《廢棄物清理法》方向進行後續處置，處2400元至6000元的罰鍰。

