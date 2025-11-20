2百萬人受惠！民國75年以前出生者 終身享一次B、C肝免費篩檢

為強化B、C型肝炎防治，國健署今年8月1日起全面擴大成人預防保健服務的B、C型肝炎篩檢年齡範圍，只要是民國75年以前出生至79歲民眾，皆可終身接受一次免費篩檢。國健署指出，新措施預估有220萬名青壯年及銀髮族群受惠。

國健署署長沈靜芬指出，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，而透過擴大篩檢能提早發現潛在感染者，及早發現自身的健康警訊，醫療院所亦會主動提供後續追蹤管理或轉介診療，確保民眾能獲得完善醫療照護，避免發展為肝硬化或肝癌，是降低肝病死亡率的關鍵。

國健署目前提供的免費成人預防保健服務，除原有的三高與代謝症候群風險檢查之外，亦包含B、C型肝炎。凡民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身一次免費篩檢。民眾只需要至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測，也可以順便配合進行各年齡層定期之成人健康檢查服務，便利又安心。

沈靜芬說，國健署目前也持續整合地方衛生局、基層診所與地區醫院資源，推動社區外展篩檢、衛教宣導及透過醫療院所主動邀請與門診名單追蹤等策略，提升服務成效。截至今年，全台已有超過750萬名、45歲至79歲民眾完成B、C肝炎檢查，篩檢率已達6成。

一旦肝炎篩檢發現有異，也不必過度擔心，國健署提醒只要做好以下三步，就有助為自身或親友的健康把關：

第1、請符合資格的民眾及早預約成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢，早期發現、及時追蹤。

第2、若檢驗結果顯示為B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體陽性者，無需過度擔憂，只要依醫囑進一步接受追蹤檢查與治療，就可以避免惡化進而治癒。

第3、日常生活中應落實良好個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等），維護自身與家人安全。

